Москва, , 12:47 — REGNUM Продажи новых легковых автомобилей в кузове «седан» за восемь месяцев 2019 года в России упали на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Всего за январь-август 2019 года на российском авторынке было продано 325,7 тыс. седанов.

По сообщению агентства, на долю седанов в России приходится приходится 31,3% от всего авторынка России.

Стоит отметить, что самую большую долю отечественного авторынка занимают автомобили с кузовом «универсал». Она составляет 49,9%. Однако при этом также учитываются универсалы из сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники). Продажи автомобилей с подобным типом кузова в нашей стране за период с января по август 2019 года упали на 0,7%. Всего за отчетный период было продано 518,5 тыс. новых универсалов.

Напомним, в сентябре 2019 года продажи кроссоверов и внедорожников, по данным «Автостат Инфо», упали в России на 12% по сравнению с сентябрем 2018 года.

Читайте также: В РФ могут создать сервис «умного страхования» для поездок на авто