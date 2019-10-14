Москва, , 12:45 — REGNUM Минфин РФ подготовил поправки в проект федерального бюджета на 2019−2021 годы, в случае их принятия, профицит главного финансового документа страны сократится на 0,3% ВВП. Документ размещен на портале проектов нормативных актов.

В случае реализации поправок, профицит бюджета по итогам 2019 года сократится с 1,7% ВВП до 1,4% ВВП.

Согласно поправкам, ВВП в 2019 году должен составить 108,414 трлн рублей, то есть 1,4% ВВП.

Доходы федерального бюджета на 2019 год, согласно поправкам, прогнозируются в объеме 19,97 трлн рублей против 20,17 трлн рублей ранее. Расходы увеличиваются до 18,489 трлн рублей против 18,29 трлн рублей ранее.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по данным Минфина, профицит федерального бюджета за период с января по сентябрь 2019 года составил 2,986 трлн рублей, что составляет 3,8% ВВП.