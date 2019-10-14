Оренбург, , 12:46 — REGNUM Сельскохозяйственные производители Оренбургской области завоевали 68 медалей в рамках российской агропромышленная выставки «Золотая Осень», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минсельхозе Оренбуржья.

Агропромышленная выставка, организуемая Министерством сельского хозяйства РФ, прошла с 9 по 12 октября на ВДНХ в Москве. Этот главный отраслевой форум страны дает возможность представителям сельского хозяйства и пищевой промышленности продемонстрировать потребителям лучшие образцы своей продукции, а также найти для нее новые рынки сбыта внутри страны и за ее пределами.

В работе «Золотой осени» приняла участие и делегация Оренбургской области возглавил которую исполняющий обязанности первого вице-губернатора, первого заместителя председателя правительства Оренбургской области Сергей Балыкин.

Традиционно в рамках выставки прошел конкурс «За производство высококачественной пищевой продукции». Итогом участия аграриев Оренбургской области стали 68 медалей, из них 53 золотых, 14 серебряных и одна бронзовая. Медалистами «Золотой осени 2019» стали

— ООО «Степные Просторы» — серебро, золото

— ООО «Фишка» — золото

— Потребительский кооператив «Саракташский консервный завод» — золото, бронза

— ООО «Городской Торг» — золото, серебро

— Косянов М.А. Торговая марка «Суровый русский шоколад» — золото

— ООО «Бузулукский ликероводочный завод» — золото

— ЗАО «Хлебопродукт-2» — золото

— ОАО «Оренбургский комбикормовый завод» — золото, серебро

— ООО «Мясокомбинат Сорочинский» — золото, серебро

— ООО «А7АГРО — Оренбургский Молочный Комбинат» — золото, серебро

— АО «Уральский бройлер» — серебро

— ООО «Бузулукское молоко» — золото

— ОАО «Шарлыкский «Агроснаб» — серебро

— ООО «Степь» Торговая марка «Белое озеро» — серебро

— ООО «МД Концепт» Торговая марка «Мясная деревня» — золото

— ООО «Блок транс сервис» Торговая марка «Птичий дворик» — золото

— ООО «Новотроицкий мясокомбинат» — золото

— ООО «Селекционно Гибридный Центр «Вишневский» — золото

— СПК Птицефабрика «Гайская» — золото

— ООО «АгроПромИнвест» (Бугурусланский сыродельный завод) Торговая марка «Наша Ферма» — золото

— ООО «Орский мясокомбинат» — серебро, золото

— АО «Новосергиевский маслозавод» — золото

— ООО «Величество Трапеза» — золото.

В конкурсе «Лучший сельскохозяйственный потребительский кооператив» — сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой потребительский кооператив «Северлакто» получил золото.

В конкурсе «Лучшая семейная животноводческая ферма» золотую медаль получила глава КФХ Марина Быкова (Александровский район).

В конкурсе «За достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства» тоже золото у ООО СГЦ «Вишневский».

«Каждая медаль — это огромный труд руководителей и специалистов каждого из этих предприятий», — подчеркнули в минсельхозе Оренбургской области.