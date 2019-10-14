Москва, , 12:43 — REGNUM В России за прошедшую неделю средние цены на бензин остались практически на прежнем уровне. Так, в период с 7 по 11 октября цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95 повысились на одну копейку и составили 42,56 рубля и 45,79 рубля за один литр соответственно. Об этом свидетельствуют данные Thomson Reuters Kortes.

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При этом дизельное топливо подорожало немного больше — на три копейки за литр, 46,68 рубля, пишет ТАСС.

При этом средние биржевые цены на бензин Аи-92, напротив, упали на 76 рублей до 45 тыс. 764 рубля за одну тонну. Цена на бирже за Аи-95 составили 48 тыс. 629 рублей за одну тонну, что на 777 рублей выше, чем неделей ранее.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, в августе 2019 года в России потребительские цены на автомобильный бензин выросли в среднем на 0,2%, а с начала текущего года — на 1,7%. При этом цены производителей на бензин в последний месяц лета снизились в среднем на 8,7%, с начала года — на 13,8%.

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