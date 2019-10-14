Владивосток, , 12:39 — REGNUM Отопительный сезон в Артёме и Партизанске Приморского края стартует 15 октября в соответствии с постановлениями администраций городских округов, сообщает 14 октября пресс-служба Дальневосточной генерирующей компании.

В первую очередь к отоплению будут подключены объекты социальной инфраструктуры — детские сады и школы, учреждения здравоохранения. При этом тепло в жилые дома будет поступать постепенно, по мере заполнения теплотрасс и подключения домов управляющими компаниями.

Отмечается, что в преддверии отопительного сезона специалисты Приморской генерации завершили масштабную ремонтную кампанию. В Артёме и Партизанске были выполнены гидравлические испытания, по завершении которых были устранены выявленные дефекты и частично заменены участки теплосетей. Оборудование на объектах тепловой энергетики прошло плановый текущий и капитальный ремонты.

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