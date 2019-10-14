Рига, , 12:38 — REGNUM У 75% жителей Латвии есть в наличие бесконтактные банковские карты. Об этом сообщает Dienas Business со ссылкой на данные Латвийской банковской ассоциации.

По данным представителей ассоциации, на конец второго квартала 2019 года в стране был выдан 1 000 000 бесконтактных карт. Прирост, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составил 118%.

Отмечается, что почти 70% терминалов в стране снабжены функцией бесконтактной оплаты. Удельный вес этих расчётов среди всех эмитированных карт с 37% в 2018 достиг 60% в сентябре 2019-го. Расчёты (NFC — near field communication) при помощи телефона и подобных гаджетов использует сегодня каждый десятый владелец карты.