Москва, , 12:29 — REGNUM Темпы экономического роста к 2021 году не смогут достигнуть показателей в 3,1%. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе рассмотрения проекта федерального бюджета на 2020−2022 годы на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, передаёт корреспондент ИА REGNUM 14 октября.

Так, по его словам, в 2020 году рост ВВП замедляется до 1,7% — такие цифры заложены в прогноз Минэкономразвития на 2020−2022 годы.

«А вот в 2021 сохраняется на прежнем уровне 3,1%. Прыжок с 1,7% темпов роста до 3,1%, конечно, для нас является малообъяснимым, мы считаем, не будет такого роста. И даже если сейчас если мы заглянем в прогноз Центробанка, то ЦБ тоже дает темпы роста не больше 2,5%. Таким образом, мы пока сомневаемся в таком бурном росте», — заявил Кудрин.

По его словам, правительство предполагает такой рост ВВП, основываясь на запланированном увеличении инвестиций. Так, в 2020 году они должны увеличиться др 5% с текущих 2%. Однако, по мнению Кудрина, достижение таких показателей также сомнителен.

«Меры, которые должны улучшить инвестиционный климат, простимулировать частные инвестиции, на наш взгляд, пока недостаточны, чтобы вот этот рывок роста инвестиций совершить», — отметил Кудрин.

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