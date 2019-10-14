Москва, , 12:28 — REGNUM Позитивные новости из Вашингтона о том, что США не будут повышать с 15 октября пошлины на китайский импорт с 25% до 30%, подтолкнули вверх цены на рисковые активы, в том числе на нефть и российский рубль, который к концу прошлой недели отметил максимальные значения с середины сентября и против доллара США и против евро. Курс доллара достигал уровня 64 рубля, евро — 70,6 рубля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил руководитель департамента учебно-методической работы Института трейдинга и инвестиций «Феникс» Александр Егоров.

Читайте также: Рубль получил дополнительный импульс для роста

«Сегодня в ряде стран будет выходной, в том числе и в США, где отмечается День Колумба, что приведёт к снижению ликвидности на торгах», — добавил аналитик.

По его словам, наметившаяся после роста прошлой недели коррекция по большинству инструментов, вероятно, продолжится в течение дня.

«На этом фоне и российский рубль может потерять часть своих достижений. Курс доллара США может подрасти до 64,4 рубля, курс евро приблизиться к отметке 71 рубль», — прогнозирует эксперт.

Егоров напомнил, что ключевым событием прошедшей недели стал прогресс на переговорах США и Китая относительно заключения сделки по торговым отношениям. В вечером 11 октября президент США Дональд Трамп и другие представители американской делегации выступили с комментариями в духе того, что США и Китай подошли к «значительной первой фазе» в заключении торгового соглашения.

Читайте ранее в этом сюжете: В пользу роста рубля говорят ключевые факторы