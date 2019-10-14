Челябинск, , 12:11 — REGNUM В Челябинске работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будут закончены к концу недели. Об этом на совещании в мэрии заявил вице-мэр Владимир Алейников.

Чиновник отметил, что сейчас в работе остаются три последние улицы. Их уже доделывают. После этого весь объём работ по контракту будет завершён.

Как сообщало ИА REGNUM, дорожные работы были начаты 12 июня. Всего по проекту нужно было отремонтировать 18 участков. Работы выполняет компания из Нижнего Новгорода.