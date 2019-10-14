Москва, , 12:15 — REGNUM Рейтинг моделей Lada, проданных на вторичном авторынке РФ по итогам сентября 2019 года, составили эксперты «Автостат Инфо».

Так, согласно данным портала, возглавила рейтинг модель Lada 2114. За сентябрь 2019 года в России было перепродано 11 160 авто этой модели, что на 10% меньше, чем в прошлом году.

На втором месте оказалась «семерка». За отчетный период на вторичном рынке России было продано 9 516 экземпляров Lada 2107, что на 10,7% ниже уровня продаж 2018 года.

Замыкает тройку лидеров Lada 2170. В сентябре 2019 года в России было куплено 9 024 «Приоры» с пробегом. Это на 2,4% меньше, чем год назад.

Четвертое и пятое место заняли Lada 2110 (7 872 шт.; — 13%) и Lada 2121 Niva (7 589 шт.; — 3,6%) соответственно.

Далее в топ-10 идут: Lada 2109 (7 511 шт.; — 17%), Lada 2190 Granta (7 135 шт.; +8,6%), Lada 2112 (6 362 шт.; — 11%), Lada 2115 (6 173 шт.; — 10,8%) и Lada 2172 Priora (4 533 шт.; — 4,5%).

Напомним, в общей сложности в России за сентябрь 2019 года было реализовано 110 110 автомобилей Lada с пробегом, что на 6% меньше, чем годом ранее.

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