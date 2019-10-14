Москва, , 12:06 — REGNUM Прогнозы Центробанка и Минэкономразвития в части уровня инфляции в 2020 году существенно разнятся, что вызывает опасения депутатов. Об этом заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») в ходе рассмотрения проекта федерального бюджета на 2020−2022 годы на заседании комитета, передаёт корреспондент ИА REGNUM 14 октября.

«Нас, безусловно, волнуют такие показатели как инфляция, потому мы видим, что прогноз инфляции и в бюджете, и в прогнозе, скажем, Центрального банка расходится между собой», — заявил Макаров.

Так, в частности, при расчёте параметров госбюджета правительство ориентировалось на прогноз Минэкономразвития по инфляция в 3% по итогам 2020 года. При этом, Центробанк настаивает, что показатель будет оставаться в пределах целевых 4%.

«Для нас это имеет особое значение не только с точки зрения угадывания той цифры, которая будет, а то, что мы всегда рассматриваем инфляцию как таргет, то есть цель, которая в значительной степени определяет размеры индексаций, то есть, опять же непосредственно влияет на качество жизни», — подчеркнул Макаров.