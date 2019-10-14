Сеул, , 11:57 — REGNUM Третий раунд переговоров по улучшению Соглашения о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) между Южной Кореей и Чили состоится в Сеуле в период с 16 по 26 октября. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

По их словам, южнокорейскую сторону представит специалист по торговым переговорам Ким Ги Чжун, а чилийскую — начальник Департамента ОЭСР Генерального управления по международным экономическим отношениям МИД Чили Филипе Лопеандия.

Известно, что в рамках новой встречи представители двух стран обсудят перечень товаров, вопросы интеллектуальной собственности, условий труда, равенства полов, общего сотрудничества.

Напомним, что в этом году вступают в силу соглашению о свободной торговле (FTA) между Южной Кореей и странами Центральной Америки (Никарагуа, Гондурас, Коста-Рика, Панама и Сальвадор).

Известно, что соглашение о свободной торговле между Южной Кореей и Центральной Америкой стало шестнадцатым торговым соглашением Сеула.