Эр-Рияд, , 11:43 — REGNUM Россия и Саудовская Аравия сегодня, 14 октября, подпишут хартию о долгосрочном сотрудничестве ОПЕК+, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

«Сегодня состоится подписание этого долгосрочного документа, который подчёркивает наше долгосрочное сотрудничество между нашими странами», — сказал Новак.

Он напомнил, что хартия долгосрочного сотрудничества между странами ОПЕК и не ОПЕК была запарафирована в июле 2019 года в Вене на шестой министерской встрече.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 14 октября, президент России Владимир Путин посетит Саудовскую Аравию с государственным визитом. Это станет вторым визитом российского лидера в Эр-Рияд. Его от предыдущей поездки в Саудовскую Аравию отделят целых 12 лет.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, чтоРоссия и Саудовская Аравия обсуждают проект по запуску космического спутника с территории королевства

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