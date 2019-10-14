Москва, , 11:41 — REGNUM Жители России потратили на покупку легковых автомобилей за сентябрь 2019 года 179 млрд рублей. Об этом сообщает «Автостат Инфо».

Авторынок balsas.it

За январь-сентябрь 2019 года на покупку легковых автомобилей в стране было потрачено 1,58 трлн рублей.

Топ по размеру израсходованных средств на покупку автомобилей в России в сентябре 2019 года возглавила модель KIA Rio. За отчетный период было продано 7920 Rio на сумму 7,2 млрд рублей.

Второе место занял кроссовер Hyundai Creta, продажи которого составили 5812 экземпляров на сумму 6,5 млрд рублей. Третье место заняла отечественная Lada Vesta, на которую жители России за сентябрь потратили 5,5 млрд рублей на покупку 7564 авто.

На четвертом и пятом месте оказались кроссовер Volkswagen Tiguan (2970 шт. за 5,4 млрд рублей) и внедорожник Toyota Land Cruiser (1389 шт. за 4,4 млрд рублей).

Напомним, по данным «Автостат Инфо», рейтинг самых популярных автомобильных брендов в России в сентябре 2019 года возглавил АвтоВАЗ.

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