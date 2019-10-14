Москва, , 11:22 — REGNUM Проект федерального бюджета на 2020−2022 годы защищён от рисков, в том числе и внешних. Об этом заявил первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов в ходе рассмотрения проекта федерального бюджета на 2020−2022 годы на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, передаёт корреспондент ИА REGNUM 14 октября.

Антон Силуанов Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Структурно бюджет сбалансирован. Мы увеличиваем расходы без каких-либо рисков для устойчивости бюджетной системы», — заявил Силуанов.

Так, по его словам, бюджет рассчитан с учётом бюджетного правила, которое предполагает перераспределение средств от продажи нефти по цене, выше базовой, в резерв. Такие нормы позволяют защитить госсмету от влияния внешних факторов и изменения цен на нефть на мировом рынке, отметил Силуанов.