Чебоксары, , 11:22 — REGNUM В Чебоксарах прошло очередное собрание кредиторов акционерного общества «Камал». В ходе заседания кредиторы поддержали выставление на торги более 15,3 млн рублей задолженности населения за квартплату. Также кредиторы большинством голосом одобрили обращение в суд об обязании конкурсного управляющего с заявлением о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

Собрание кредиторов созвано по инициативе конкурсного управляющего АО «Камал» 8 октября. На заседании был заслушан отчёт конкурсного управляющего о ходе конкурсного производства. Кроме того, поддержано предложение об утверждении положения о порядке, сроках и об условиях реализации имущества должника — речь идёт о долгах населения за квартплату. Согласно документу, лотом № 1 является «Дебиторская задолженность физических лиц в размере 15 336 793,01 рублей». Это право требования (дебиторская задолженность физических лиц за жилищно-коммунальные услуги), рыночная цена определена оценщиком в размере 495 100 рублей.

В документе отмечается также, что на обсуждение был вынесен дополнительный вопрос по предложению ФНС России: об обязании конкурсного управляющего общества «Камал» обратиться в Арбитражный суд Чувашии с заявлением о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности. Большинством голосов это предложение было поддержано.

Отмечается, что на 22 июля 2019 года общая кредиторская задолженность, по данным реестра кредиторов, составляет 27 361 660,74 рублей, из них задолженность по второй очереди — 72 485,81 рублей, по основному долгу третьей очереди — 22 061 662,89 рублей, по санкциям — 5 227 512,04 рублей. На заседании присутствовали кредиторы на сумму требования 18 598 152,58 рублей (84,3% от общей кредиторской задолженности по сумме основного долга). В числе кредиторов — УФНС (4 900 352,19 рублей, или 22,22% от общей кредиторской задолженности по сумме основного долга, присутствующих на собрании кредиторов), ООО «Коммунальные технологии» (8 469 243,16 рублей, или 45,53%), ООО «Жилищная Сервисная Компания» (5 228 557,23 рублей, или (28,12%).

Решением Арбитражного суда Чувашии акционерное общество «Камал» 17 апреля 2019 года признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство.

По данным ЕГРЮЛ, акционерное общество «Камал» зарегистрировано в 2005 году, уставный капитал составляет 2 119 000 рублей. Основной вид деятельности — управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе, в числе дополнительных — четыре вида деятельности. Примечательно, что в выписке в разделе «Дополнительные сведения» (в разделе «Адрес (местонахождение») 23 августа 2018 года внесена запись о том, что «сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице)».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарах в рамках дела о банкротстве управляющей компании «Реал-Люкс» оценили дебиторскую задолженность: в целом долги перед УК составляют около 22,5 млн рублей, их рыночная стоимость определена в размере почти 7,4 млн рублей. Как правило, при оценке «дебиторки» в последующем идёт выставление на торги.

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Напомним, ранее в рамках дела о банкротстве ООО «Управляющая компания «Надежный» выкупалось 7,723 млн рублей дебиторской задолженности, где львиную долю составляют долги жителей. При начальной стоимости 772,4 тыс. рублей максимальная предложенная цена за лот превысила 1,235 млн рублей, то есть в 1,6 раза выше первоначальной цены.

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Как сообщало ИА REGNUM, эксперты считают, что в Чебоксарах идёт скупка активов управляющих компаний, где конечная цель — возможность «подмять» под себя городское управление многоквартирными домами. Не исключается, что затем могут начать «кошмарить население».