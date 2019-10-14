Уфа, , 11:13 — REGNUM Аналоговое телевещание в Башкирии отключат 14 октября. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, передача аналогового телевещания 20 федеральных телеканалов отключается сегодня по всей России.

По словам чиновников, республика готова к переходу на цифровое вещание.

Отмечается, что абоненты, которые подключены к платным сетям IP-телевидения, спутникового и кабельного телевидения, автоматически перейдут на «цифру». Те граждане, которые не перенастроились на цифровое вещание увидят на своих телеэкранах ролик, рассказывающий как подключиться к цифровому ТВ. Данное видео будет транслироваться в течение семи дней.

Напомним, что в Башкирии государственная помощь по переходу на «цифру» оказывается малообеспеченным гражданам с января текущего года. Республика является единственный регионом в России, в котором установка и настройка спутникового оборудования малообеспеченным гражданам, которые оказались вне зоны цифрового вещания, осуществляется под ключ.