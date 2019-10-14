Тяньцзинь, Китай, , 10:13 — REGNUM Пятая китайская выставка вертолетов завершилась в городе центрального подчинения Тяньцзине на севере Китая продажами 141 вертолета на 10 млрд юаней (около $1,4 млрд), сообщает агентство Синьхуа.

Четырехдневное мероприятие завершилось 13октября и стало одним из важнейших международных мероприятий, ориентированных на коммерческий сектор. Оно привлекло 60 тыс. посетителей из Китая и из-за рубежа, сообщили организаторы. Более 400 международных участников присоединились к выставке, включая таких производителей вертолетов, как Airbus, Bell и Sikorsky. Также в нём участвовали такие производители комплектующих и запчастей для вертолетов как Safran, Pratt & Whitney и Collins Aerospace.

Всего 27 вертолетов было продемонстрировано во время авиашоу и выставки, включая флот новейших китайских многофункциональных вертолетов Zhi-20 (Z-20), разработанных Авиационной промышленной корпорацией Китая (AVIC).

Гражданские вертолеты AVIC используются для тушения пожаров и оказания медицинской помощи в удаленных районах или районах с трудным рельефом. Кроме того, они принимают участие во всесторонних спасательных операциях. Сама же выставка проводится раз в два года с 2011 года в Тяньцзине.

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