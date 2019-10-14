Лагос, Нигерия, , 09:54 — REGNUM Компания Uber Technology Inc. запустила пилотную версию лодочного такси в Лагосе, коммерческой столице Нигерии, при сотрудничестве с местным паромом Texas Connection, местным лодочным оператором и Управлением водных путей штата Лагос. Об этом передает информационное агентство Bloomberg.

В июне 2019 года главный бизнес-менеджер Uber Брукс Энтвистл заявил, что компания ведет переговоры с правительством штата и регулирующими органами Лагоса о создании лодочного такси UberBoats для уменьшения пробок на дорогах в городе.

UberBoat будет работать только в будние дни с 8:00 до 17:00 за 500 найр ($ 1,39) за поездку, сообщили в компании.

Как отмечают журналисты, коммерческая столица Нигерии имеет одну из самых высоких в мире плотностей автомобилей: около 200 автомобилей на километр, что вызывает огромные пробки на дорогах. Его обширные и недостаточно используемые водные пути рассматриваются в качестве жизнеспособной транспортной альтернативы для снижения нагрузки на дороги.

По словам губернатора штата Лагос Бабаджиде Санво-Олу, в самом густонаселенном городе Нигерии с населением около 22 миллионов человек планируют в течение двух лет увеличить число пассажиров водного транспорта до 20−30%.

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