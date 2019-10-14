Москва, , 09:51 — REGNUM По итогам сентября 2019 года на российском рынке было реализовано на 8% больше автомобилей японской компании Mazda, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Продажи Mazda составили в России в сентябре 2975 экземпляров. Однако с января по сентябрь 2019 года продажи японской марки упали на 3%, до 21 816 единиц. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), рыночная доля Mazda по итогам трех кварталов составила 1,7%.

Топ самых популярных моделей японской марки в России возглавил по итогам сентября кроссовер CX-5, чьи продажи составили 2349 единиц, что на 24% больше, чем год назад. Стоит отметить, что этот кроссовер вошел в сентябре в топ-25 самых востребованных моделей авто на авторынке России.

Напомним, в октябре 2019 года в России стартовала реализация новых седанов Mazda 3. Стоимость авто в единственной комплектации Active составляет от 1 млн 570 тыс. рублей.

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