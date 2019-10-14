Чебоксары, , 09:37 — REGNUM Налоговые поступления в Чувашии за девять месяц выросли и превысили 37,4 млрд рублей. Из них треть доходов приходится на налог на добавленную стоимость. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УФНС по республике.

В Чувашии в январе-сентябре 2019 года в бюджеты всех уровней собрано 37 405,4 млн рублей налоговых платежей. Это на 6% больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. В структуре доходов налог на добавленную стоимость составил 32,9% от общего объёма поступлений, налог на доходы физических лиц — 25,2%, налог на прибыль — на 18,7%, налоги на имущество — 8,2%, акцизы — 6,5%. На остальные налоги и сборы приходится 8,5% всех доходов.

За девять месяцев в федеральный бюджет собрано 13 849,7 млн рублей, что на 10,3% больше уровня января-сентября 2018 года. В ведомстве уточняют, что налоговые поступления обеспечены в основном налогом на добавленную стоимость (на 88,8%) и налогом на прибыль (на 5,1%).

За указанный период в территориальный бюджет мобилизовано 23 555,7 млн рублей — рост на 3,6%, или на 808,5 млн рублей. Из них налог на доходы физических лиц составил 40%, налог на прибыль — 26,7%, налоги на имущество — 13%, акцизы — 9,1%.

В республиканский бюджет поступило 19 538,8 млн рублей, или 103,2% к уровню января-сентября 2018 года. Налоговые доходы местных бюджетов составили 4016,9 млн рублей, что на 5,4% больше, чем за январь-сентябрь 2018 года.

Страховых взносов на обязательное социальное страхование в России собрано 21 049,7 млн рублей, что на 17,9% (или на 3193,9 млн рублей) больше уровня января-сентября 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 1 января 2019 года вступило в силу решение правительства о повышении НДС: налог на добавленную стоимость теперь начисляется по ставке 20%, а не 18%. НДС является первым по собираемости налогом в России и крупнейшим источником доходов бюджета без учёта поступлений от нефти и газа. Хотя НДС перечисляет бизнес, оплачивают его потребители, так как данный вид налога включён в цены на товары и услуги.

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