Хабаровск, , 09:34 — REGNUM Началась регулярная работа нового терминала Хабаровского международного аэропорта, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Рейс из Москвы открыл новую веху в жизни аэропорта: в будущем все рейсы будут поэтапно переведены на новый терминал.

В дальнейшем здесь будет создан главный воздушный хаб Дальнего Востока.

Как сообщало ИА REGNUM, улыбка выдала родство директора хабаровского аэропорта с первым космонавтом земли Юрием Гагариным.