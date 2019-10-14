Хабаровск, 14 октября 2019, 09:34 — REGNUM Началась регулярная работа нового терминала Хабаровского международного аэропорта, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Рейс из Москвы открыл новую веху в жизни аэропорта: в будущем все рейсы будут поэтапно переведены на новый терминал.
В дальнейшем здесь будет создан главный воздушный хаб Дальнего Востока.
Как сообщало ИА REGNUM, улыбка выдала родство директора хабаровского аэропорта с первым космонавтом земли Юрием Гагариным.