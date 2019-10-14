Сеул, , 09:31 — REGNUM В сентябре 2019 года иностранные инвесторы вновь начали сбывать акции южнокорейских компаний. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Службу финансового надзора.

Согласно опубликованным данным, в сентябре текущего года чистый отток средств составил 915 млрд вон (~$772,4 млн).

Известно, что иностранные инвесторы продолжают сбывать акции южнокорейских компаний второй месяц подряд. В августе чистый отток средств составил 2,34 трлн вон (~$1,97 млрд).

Инвесторы из Великобритании продали акции на сумму 1,12 трлн вон (~$945,4 млн), из Сингапура — 1,8 трлн вон (~$1,51 млрд), из Люксембурга — 277 млрд вон (~$233,8 млн), из Каймановых островов — 141 млрд вон (~$119,02 млн), из Швейцарии — 101 млрд вон (~$85,26 млн).

С другой стороны, инвесторы из Канады, напротив, приобрели акции на сумму 232 млрд вон (~$195,8 млн), из США — 228 млрд вон (~$192,4 млн), из Австралии — на 205 млрд вон (~$173,05 млн).

По состоянию на конец сентября, общая сумма активов, вложенных иностранными инвесторами в акции южнокорейских компаний, составила 555,8 трлн вон (~$469,1 млрд).

В сентябре текущего года иностранцы выкупили биржевые облигации на сумму 11 трлн вон (~$9,28 млрд), а продали — 2,9 трлн вон (~$2,44 млрд). А общая сумма активов, вложенных в облигации, составила 127,2 трлн вон (~$107,37 млрд).