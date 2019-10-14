Бишкек, , 09:23 — REGNUM В Киргизии средняя величина прожиточного минимума по итогам третьего квартала 2019 года составила 4839 сомов (4451 рубль), что больше показателя соответствующего периода 2018 года на 4%. Об этом сообщает пресс-служба национального статистического комитета республики.

При этом самый высокий прожиточный минимум зафиксирован в Джалал-Абадской области — 5268 сомов (4846 рублей). На втором месте по этому показателю оказалась Ошская область — 5010 сомов (4609 рублей), а на третьем расположилась киргизская столица город Бишкек — 4898 сомов (4506 рублей).

Затем следуют город Ош — 4835 сомов (4448 рублей), Нарынская область — 4747 сомов (4367 рублей), Чуйская область — 4539 сомов (4175 рублей), Баткенская область — 4485 сомов (4126 рублей) и Иссык-Кульская область — 4467 сомов (4109 рублей).

Самый маленький прожиточный минимум наблюдается в Таласской области — 4266 сомов (3924 рубля).

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