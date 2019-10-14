Берлин, , 09:22 — REGNUM Экономика России несет лишь половину убытков от введенных против Москвы санкций, вторая половина легла на страны, поддержавшие антироссийские ограничительные меры. Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Так, согласно исследованию Маттье Крозе из Линнаньского университета (Гонконг) и Юлиана Хинца из Кильского института мировой экономики, ежемесячные торговые потери составляют примерно $4 млрд.

Из них около 45% приходится на страны, которые ввели санкции против Москвы, при этом на страны Евросоюза приходится 92% убытков. Германия же теряет от антироссийских санкций $667 млн ежемесячно. Вместе с тем европейским компаниям не удается компенсировать убытки за счет экспорта в другие страны, отметили эксперты.

Как сообщало ИА REGNUM, после государственного переворота на Украине зимой 2013−2014 годов в ходе киевского майдана и последовавшего за этим референдума о воссоединении Крыма с Россией, Соединенные Штаты, Евросоюз и ряд других стран стали вводить антироссийские санкции в отношении как конкретных граждан Российской Федерации, так и российских компаний.

В августе 2019 года вступил в силу новый пакет антироссийских санкций, которые США ввели в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Американские власти потребовали от международных финансовых организаций не предоставлять кредиты правительству России в любой валюте, отличной от рубля. Также санкции предусматривают запрет на участие американских банков в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях.

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