Курган, 14 октября 2019, 09:19 — REGNUM Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области выставил на продажу принадлежащие ему 25% акций акционерного общества «Газпром газораспределение Курган». Стоимость одной акции оценена в 1 000 рублей. Тогда как акции ПАО «Газпром», являющегося головным предприятием АО, на вечер 11 октября 2019 года были реализованы на Московской бирже за 227,37 рубля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Информация о торгах размещена на сайте правовой информации. Из неё следует, что аукцион состоится 15 октября. Однако на сегодняшний день нет ни одной заявки на участие в торгах.
Отметим, что 74% акций АО «Газпром распределение Курган» принадлежит АО «Газпром газораспределение», которое является дочерним предприятием ПАО «Газпром».