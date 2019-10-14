Вашингтон, , 08:49 — REGNUM Стали известны причины, по которым Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск в суд против продажи криптовалюты Gram компании Telegram Павла Дурова. Об этом 13 октября написал Forbes.

В частности, эксперты SEC заявили в иске, что в проект Дурова было привлечено гораздо больше средств, чем нужно для разработки платформы. Комиссия также приводит ряд других аргументов, в итоге заявляя, что Gram в действительности является не криптовалютой, а ценной бумагой, для выпуска которой требуется раскрытие дополнительной информации, чего команда проекта не сделала.

Читайте также: В Португалии выразили обеспокоенность в связи с криптовалютой Libra

Напомним, Комиссия по ценным бумагам и биржам США добилась через суд приостановки первичного размещения активов ICO Telegram 12 октября 2019 года. Сам Павел Дуров заявил, что он был «удивлён и разочарован» тем, что SEC приняла подобное решение. Основатель Telegram отметил, что команда, работавшая над созданием блокчейн-платформы TON, не согласна с изложенными в иске аргументами.

Читайте ранее в этом сюжете: В США против Telegram Group Inc подан иск из-за криптовалюты