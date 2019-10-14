Москва, , 08:45 — REGNUM Московский арбитраж оставил без рассмотрения иск «дочки» одной из крупнейших мировых корпораций Yokogawa Electric Corporation — ООО «Иокогава электрик СНГ». Ответчиком по делу выступало ярославское ООО «Производственно-сервисный центр «Электроника», а иск был подан для взыскания убытков «в виде упущенной выгоды». Иск оставили без рассмотрения после соответствующего ходатайства истца, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск о взыскании «3 608 294,94 доллара США сумму убытков в виде упущенной выгоды» (эквивалентно порядка 234 млн рублей) был подан в середине июня 2019 года. Третьими лицами в дело были привлечены два крупнейших налогоплательщика Татарии — ПАО «Татнефть им. В.Д. Шашина» и АО «Танеко».

Подробности спора неизвестны, истец попросил оставить иск без рассмотрения, а суд удовлетворил требование.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Иокогава электрик СНГ» было учреждено в Москве в марте 1997 года, основной вид деятельности — производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации. Уставный капитал — 100 млн рублей. Компания в 2007 году совместно с «материнской» также учредила «дочернее» ООО на Сахалине.

Напомним, инжиниринговая компания Yokogawa Electric Corporation была создана в Токио в 1915 году. У компании почти 20 тыс. сотрудников в 50 странах.