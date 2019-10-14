Махачкала, , 08:34 — REGNUM Предприятия из Дагестана на полях агропромышленной выставки «Золотая осень — 2019» в Москве подписали шесть соглашений с отечественными и зарубежными компаниями. Общая сумма контрактов составила около 2 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM 14 октября в пресс-службе минсельхозпрода республики.

ОАО «Махачкалинский мясокомбинат» подписал соглашения о сотрудничестве с тремя иранскими компаниями о поставке баранины на общую сумму свыше 1,64 млрд рублей.

ООО «Батыр-Бройлер» из Хасавюртовского района и екатеринбургский ООО МК «ТЕХНЭКС» договорились о поставке оборудования для строительства в Дагестане комбикормового завода на сумму 75 млн рублей.

Предприятие «Батыр Бройлер» также подписало соглашение с азербайджанской «Veyseloglu» LLC» о поставках мяса птицы и продуктов его переработки в объеме 2,4 тыс. тонн в год и с киргизским ООО «Канмэй» о поставке 900 тонн в год мяса птицы и продуктов его переработки.

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Наконец, сельскохозяйственный производственный кооператив «Стимул» Кизлярского района Дагестана и московское ООО «Три яблока» договорились о поставках в столицу ягод, фрукт и овощей на общую сумму 118 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, XXI российская агропромышленная выставка «Золотая осень» проходила на ВДНХ в Москве с 9 по 12 октября. В этом году в ней были представлены свыше 1,5 тыс. экспонатов из России, стран ближнего и дальнего зарубежья.