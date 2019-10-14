Пекин, , 08:19 — REGNUM Внешняя торговля Китая показала устойчивый рост за первые три квартала 2019 года, увеличившись на 2,8% в годовом исчислении, сообщили 14 октября в Генеральном управлении таможни КНР.

Общий объем иностранной торговли КНР достиг 22,91 трлн юаней (около $3,23 трлн) за первые три квартала 2019 года. Экспорт вырос на 5,2%, в то время как импорт упал на 0,1%. Положительное сальдо торгового баланса за указанный период увеличилось на 44,1% в годовом исчислении, до 2,05 трлн юаней.

Частные компании сделали вклад во внешнюю торговлю страны в размере 9,69 трлн юаней за первые девять месяцев, что на 10,4% выше в годовом исчислении и составляет 42,3% от общего её объёма.

Торговля в западных и центральных районах страны росла опережающими темпами относительно других регионов. Так, 12 западных провинций и шесть центральных провинций показали рост в 11,8% и 12,4% соответственно с января по сентябрь 2019 года.