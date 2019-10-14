Новосибирск, , 08:12 — REGNUM Новосибирская область оказалась на 16 месте рейтинга регионов России по вводу жилья. Согласно исследованиям РИА Новости, на одного новосибирца вводится 25,2 кв. м жилья.

Ввод жилья с июля 2018 года по июнь 2019 года составил 0,633 кв.м. общей площади на человека.

Отметим, что по данным министерства строительства Новосибирской области, за январь-сентябрь 2019 года в регионе введено более 1 млн кв. метров жилья или 14 270 квартир.

По данным министерства, это выше уровня аналогичного периода прошлого года на 8,7%.

«Среди субъектов Российской Федерации по объёмам жилищного строительства за январь — август 2019 года Новосибирская область занимает 11 место, введя на территории региона 2,1% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья, по России в целом», — отмечается на сайте новосибирского Минстроя.