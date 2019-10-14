Владивосток, , 08:12 — REGNUM Представители дальневосточных регионов отчитались о результатах по строительству, ремонту и модернизации социальных объектов («Единая субсидия»), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Про информации Минвостокразвития, в 2019 году регионы Дальнего Востока получили 39,1 млрд рублей. К концу года должны быть завершены работы по 213 объектам. На данный момент по 35 наблюдается срыв плана-графика.

«Главная задача Минвостокразвития, чтобы все обещанные по субсидии школы, больницы, дороги, скорые помощи и даже спортивные площадки появились вовремя. Потому что их ждут люди», — акцентировал на видеосовещании глава Минвостокразвития Александр Козлов.

Всего до 2021 года в 11 регионах Дальнего Востока построят, отремонтируют и модернизируют больше 700 социальных объектов. На это из федерального бюджета выделено 95,7 млрд рублей.

Планируется построить 19 больниц, 51 ФАП, 22 школы, 27 спортивных и 20 культурных объектов; реконструируют 262 объекта, из которых 30 медицинских, 105 образовательных и 25 жилищно-коммунальных; для 112 больниц и 75 училищ закупят новое оборудование, приобретут 1040 квартир для учителей, врачей, сотрудников судоверфи «Звезда», 146 единиц автотранспорта: автобусы, трамваи, скорые помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2018 года регионы Дальнего Востока и Минвостокразвития работают над проектами социального развития центров экономического роста.

«Поддержим центры экономического роста в Бурятии, Забайкальском крае и Приамурье. В течение 2019−2020 годов дополнительно выделим для этого более 1 млрд рублей», — заявил глава правительства Дмитрий Медведев.