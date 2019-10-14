Пермь, , 07:56 — REGNUM Технопарки необходимо развивать не только в Перми. Следует расширить географию и создавать технопарки в муниципалитетах. С таким предложением на стратегической сессии координационного совета по развитию цифровой экономики Пермского края вышел министр информационного развития и связи региона Игорь Никитин, сообщают СМИ.

Никитин отметил, что и в Березниках, и в Соликамске, и в Кудымкаре живут ребята, которые хотят и могут работать. Но сейчас они вынуждены переезжать в Пермь, поскольку только в столице Прикамья есть технопарки. «Но что мешает им жить в своих городах и приносить пользу Пермскому краю?» — задался вопросом министр.

В настоящее время на территории региона действует два технопарка в сфере высоких технологий — ООО «Морион Диджитал» и ООО «Технопарк Пермь».

По словам главы минсвязи края, ранее были опасения, что технопарки станут инфраструктурными, индустриальными, пустыми памятниками, однако технопарки оказались востребованными. Сейчас в них нет пустых мест, сообщает издание «Коммерсантъ».