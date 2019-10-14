Москва, , 07:52 — REGNUM Приём аналогового сигнала телевещания полностью прекратится в оставшихся 21 регионе России.

Телевидение

Четвертая волна цифровизации телевещания завершится 14 октября в оставшихся субъектах РФ. Так, аналоговое телевидение будет отключено в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Забайкальском крае, Алтае, Ингушетии, Башкирии и других регионах.

Напомним, в России переход от аналогового телевещания к цифровому происходит в соответствии с федеральной программой «Развитие телерадиовещания в РФ на 2009—2018 годы». В эти годы в стране активно развивались наземные сети цифрового вещания.