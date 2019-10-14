Казань, , 07:06 — REGNUM В Татарии в ходе обсуждения проекта республиканского бюджета на 2020 год и плановый период 2021—2022 года озвучили прогноз экспортных цен на нефть. На следующий год показатель, по расчётам региона, составит 59,7 доллара за баррель, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По подсчётам экономистов Татарии, на 2021 год баррель нефти, идущей на экспорт, будет стоить 57,9 доллара, а в 2022 году — 56,3 доллара. Курс доллара в 2020 году эксперты из минфина РТ и минэкономики РТ, представившие расчёты, видят на уровне 64,9 рублей, в 2021—2022 годах — 65,4 и 66,2 рубля соответственно. Именно на этом прогнозе базируется и проект бюджета, который проходит согласования в комитетах Госсовета РТ перед внесением его в повестку очередной сессии.

Помимо этого, в ходе рассмотрения бюджета республики на 2020 год был спрогнозирован ещё ряд показателей. В частности, рост ВРП (валового регионального продукта) в 2020 году ожидается на 2,5%, индекса промышленного производства — на 2,9%, среднемесячной зарплаты — на 6,3%, а индекса потребительских цен — на 3,8%. Инфляцию в республике в 2020—2021 годах видят на уровне 3,8%, в 2022 году — 4%.

Напомним, ранее глава минэкономики РТ Фарид Абдулганиев в ходе парламентских слушаний по проекту бюджета региона отмечал, что есть «замедление роста экономических показателей». Бюджет следующего года для Татарии прогнозируется с перевесом расходов над доходами на 3,142 млрд рублей — 267,9 млрд рублей против 264,8 млрд рублей.

Нефть является одним из основных источников пополнения бюджета Татарии. Штаб-квартира ПАО «Татнефть» расположена на территории региона. По данным открытых источников, только за 2017 год данная компания принесла более 38% доходов бюджету региона.

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