Нижний Новгород, , 06:40 — REGNUM Нижегородский закон о выделении бесплатных участков предлагается расширить ещё на несколько категорий получателей. Соответствующий законопроект внесён губернатором в комитет по вопросам градостроительной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Законодательного собрания области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Закон о предоставлении бесплатных участков принят в июне 2015 года, но за время его реализации возникли «проблемы, которые требуют дальнейшего правового регулирования». В пояснительной записке уточняется, что для поддержки работников сельского хозяйства необходимо уточнить формулировку, включив в категорию получателей земли и глав крестьянских (фермерских) хозяйств.

Помимо этого, для чемпионов и призёров Олимпийских и Паралимпийских игр, которые также имеют право на бесплатную землю в области, решено сделать уточнение. Ранее подобным правом обладали лишь те, кто попал в число победителей после 1 июля 2012 года, представляя Нижегородскую область. Поправками решено снять ограничение по срокам участия. После внесения изменений, получить землю смогут также и чемпионы, призёры Сурдлимпийских игр, участвовавшие от Нижегородской области, а также представители всех трёх игр, которые постоянно проживает на территории региона, но чемпионом или призёром этих игр стали, представляя другой регион. Всего в области подобных претендентов на землю 45, но только 17 реализовали своё право «на получение земельного участка для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно».

Если инициатива будет поддержана депутатами, то вступит в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Напомним, Нижегородская область не единственная, где спортсменам-призёрам оказывают поддержку в решении жилищного вопроса. Предельный размер выделяемых участков по соответствующему закону — 0,15 гектара.