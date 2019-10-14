Тюмень, , 06:34 — REGNUM Тюменская областная дума намеревалась закупить три жидкокристаллические панели за 1,1 млн рублей. Тендер выиграл ИП Абдуллаев С.А. из Дагестана, предложивший наименьшую цену в 605 тыс. рублей среди трёх участников конкурса, сообщает корреспондент ИА REGNUM по сведениям с сайта госзакупок.

Первоначальная стоимость трёх ЖК-панелей для Тюменской областной думы Zakupki.gov.ru

Остальные участники электронного аукциона — ООО «Центр сетевой безопасности» и ООО «Синки» — предлагали поставить ЖК-панели соответственно за 709,5 тыс. и 610,5 тыс. рублей.

По данным базы «Руспрофиль», ИП Абдуллаев Саид Али Магомедович зарегистрирован в городе Махачкале республики Дагестан.