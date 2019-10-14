Владивосток, , 07:07 — REGNUM В Приморье будет законсервировано до лучших времён строительство Инновационного культурного центра — такое указание дал губернатор Олег Кожемяко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Постановление, определяющее порядок исполнения указания губернатора, подписал вице-губернатор по внутренней политике Антон Волошко. На выполнение консервации предполагается потратить 7 млн рублей, в том числе 300 тыс. рублей будет потрачено на подготовку проектной документации, пишет Konkurent.ru.

Инновационный культурный центр предполагалось построить на острове Русский в районе поворота на Парис к 2016 году, однако работы затянулись, и Минфин РФ потребовал возвратить в федеральный бюджет 323 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полпред президента в ДФО Юрий Трутнев предлагал построить на острове Русский технопарк для учёных.