Новосибирск, , 06:20 — REGNUM В Новосибирске за девять месяцев 2019 года за некачественно оказанные услуги и товары, проданные с недостатками, новосибирцам вернули 22,7 млн рублей. За это время специалисты по защите прав потребителей рассмотрели почти 14,9 тыс. обращений, сообщили ИА REGNUM в мэрии города.

Две трети обращений потребителей связаны с приобретёнными товарами, одна треть — с оказанными услугами.

Отмечается, что за указанный период времени было составлено 375 исковых заявлений в суд (за аналогичный период 2018 года — 366).