Чита, , 05:54 — REGNUM Забайкальские власти исполнили поручение президента Владимира Путина, поручившего как можно скорее решить вопросы с жильём для пострадавших от масштабных степных пожаров. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, все 125 семей получили новые дома и квартиры.

Николай Дмитриев-Оренбургский. Пожар в деревне. 1885

«Деревня наша выгорела дотла во время пожаров, сгорело все, кроме техники и скота. Мы потеряли практически все имущество, но теперь ведём новую жизнь. Благодаря полученным субсидиям удалось выбрать дом близко к Чите, здесь нас все устраивает», — пояснил один из новосёлов.

Известно, что большинство пострадавших выбрали вариант получения готового нового жилья. Немалая часть переехала в Читу или окрестности забайкальской столицы.

Напомним, масштабные степные пожары в Забайкальском крае начались с 19 апреля 2019 года. В условиях штормового ветра и непотушенных палов огонь быстро перекинулся на строения (их пострадало более 100) и чабанские стоянки (в огне сгорели более 3,6 тысяч голов домашнего скота). Более 20 человек получили термические ожоги, более 600 пострадавших остались без крова.

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