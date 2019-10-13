Москва, , 15:57 — REGNUM Стартовала третья установочная сессия для новой группы участников программы «Наставничество». В ней приняли участие 52 человека — 26 пар. Финалисты и победители конкурса «Лидеры России» выступили наставниками для лауреатов других проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Программа «Наставничество» реализуется по инициативе и при поддержке сообщества победителей конкурса «Лидеры России» — клуба «Эльбрус». В настоящий момент к ней уже присоединились 107 Лидеров России, которые стали наставниками для победителей и финалистов кубка «Управляй!», студенческой олимпиады «Я — профессионал», всероссийского конкурса «Доброволец России», конкурса «Моя страна — моя Россия», конкурса «Студент года». В будущем планируется охватить программой все конкурсы платформы.

«Одна из программ платформы «Россия — страна возможностей» — это «Наставничество». В основе программы, связанной с образовательной деятельностью, конечно, лежат встречи наставников и наставляемых. Мы ожидаем, что интересные, талантливые, опытные люди, которые встретились в одном месте создадут новые успешные и влохновлящие истории», — поделился Алексей Каспржак, ректор мастерской управления «Сенеж», заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей».

Программа направлена на поддержку, профессиональное и личностное развитие финалистов конкурсов платформы. Талантливые молодые люди получают профессиональные советы и могут в целом открыто и доверительно общаться с уже состоявшимися управленцами. В течение года наставникам и наставляемым предлагается обучение, методическая и организационная поддержка.

«Платформа «Россия — страна возможностей» объединяет 20 проектов. Это флагманский проект «Лидеры России», кубок «Управляй», студенческая олимпиада «Я-профессионал» и другие. Идеология, которая объединяет все эти проекты — это самореализация и развитие участников, используя различные образовательные технологии, такие, как заочное и очное обучение, форумные компании, дополнительное образование. Одной из технологий, которую мы реализуем, является «Наставничество». Например, в «Лидерах России» каждый из победителей получает своего наставника. Это ведущие руководители органов государственной власти, главы субъектов Российской Федерации, ректоры ведущих ВУЗов или крупные состоявшиеся бизнесмены, которые делятся опытом и знаниями с победителями конкурса. Такую технологию мы перенесли на другие проекты нашей платформы. В этом смысле, у нас целый «каскад» наставничества: «Лидеры России» получают наставничество от первых лиц государства и передают этот и свой опыт победителям, финалистам других проектов платформы «Россия — страна возможностей», которые чуть младше себя. У меня, как у финалиста конкурса «Лидеры России», тоже есть подопечная, это девушка, которая победила в конкурсе «Студент года». Она реализует собственные общественные проекты и хочет получить опыт, узнать, как мы на всероссийском уровне реализуем большое количество проектов и конкурсов. Как наставники, мы делимся этими знаниями, рассказывая и про ошибки, которые совершали, и про опыт, который получали в реализации проектов высокого уровня», — рассказал руководитель направления по взаимодействию с партнерами АНО «Россия — страна возможностей», финалист конкурса «Лидеры России» Антон Сериков.

Первая пилотная группа из 22 пар была сформирована в декабре 2018 года, в декабре 2019 года они встретятся, чтобы подвести итоги совместной работы. Вторая группа из 24 пар начала работать в марте 2019 года, подведение итогов промежуточной сессии которой состоялось 5 октября.

На установочной сессии для финалистов и победителей конкурса «Лидеры России» выступил тренер, бизнес-консультант, профессор МП Высшей Школы Экономики Леонид Кроль с темой лекции «Эмоциональный интеллект лидера. Коучинг как наставнический стиль управления». Леонид отметил важность установления доверительных отношений в диалоге через жесты, позы, мимику и паузы в речи. По словам Леонида самое ценное кроется в деталях.

Напомним, Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей"учреждена указом Президента РФ Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия — страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

АНО «Россия — страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 20 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я — профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки 2.0», фестиваль «Российская студенческая весна», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «Лучший социальный проект года», конкурс «РДШ — территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», акция признательности «Благодарю», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна — моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN» и «Олимпиада Кружкового движения НТИ. Junior».

Программа «Наставничество» разработана для быстрого профессионального и личностного роста победителей проектов платформы «Россия — страна возможностей», которые получают на год наставников из числа победителей и финалистов конкурса «Лидеры России». В течение года наставникам и наставляемым предлагается обучение, методическая и организационная поддержка. Первая очная установочная сессия «Наставничество» для участников пилотной группы состоялась 12 декабря 2018 года и объединила 44 человека, проявивших инициативу стать первопроходцами в программе.