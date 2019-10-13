Ижевск, , 14:10 — REGNUM Удмуртия в 2019—2020 годах на реализацию мероприятий первого этапа программы по переселению граждан из аварийного жилья получит из федерального бюджета 284 млн рублей. Сумма софинансирования программы со стороны республики составит 8,8 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

На эти средства в течение двух лет будет расселено 260 аварийных помещений, новые квартиры получат 613 человек.

На прошлой неделе Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил перечисление средств Удмуртии, Пензенской и Магаданской областям, а также Карелии в общем объеме 74,94 млн рублей в соответствии с контрактами на приобретение квартир, представленных регионами.

По данным Фонда, общий объем средств, предусмотренных федеральным проектом «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», входящего в национальный проект «Жилье и городская среда», направленных в регионы с учетом последнего решения составит 14,43 млрд рублей.