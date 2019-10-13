Москва, , 13:56 — REGNUM В период с 19 сентября до 31 декабря 2019 года общий объем расходов АСВ (Агентство по страхованию вкладов) на проведение мероприятий конкурсного производства в отношении нижегородского банка «Ассоциация» составит 139,132 млн рублей. Об этом сообщает госкорпорация.

В структуре расходов основную часть составят расходы на содержание аппарата кредитной организации — 112,072 млн рублей, из них 95,286 млн рублей направят на выплаты уволенным сотрудникам банка.

Кроме того, 27,06 млн рублей составят административно-хозяйственные расходы, включая затраты на содержание и охрану собственных и арендованных зданий, нотариальные расходы, средства на публикацию информации о процедурах конкурсного производства, почтовые расходы и услуги связи, а также расходы на бухгалтерское сопровождение указанных мероприятий.

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Как сообщало ИА REGNUM, банк «Ассоциация», в котором почти 30 акционеров, после многочисленных нарушений банковского законодательства остался без лицензии 29 июля 2019 года. В его «активе» обнаружили финансовую прореху почти на 4 млрд рублей. 19 сентября банк признали банкротом, а по обнаруженным нарушениям было возбуждено уголовное дело, связанное с фальсификацией финансовых документов. На очередной сессии депутаты Заксобрания Нижегородской области приняли обращение в Минэкономразвития РФ, прося поддержки для компаний малого и среднего бизнеса, что пострадали от банкротства банка. Стоимость активов банка на день отзыва лицензии превышала 9,705 млрд рублей при обязательствах на сумму более чем 11,359 млрд рублей.