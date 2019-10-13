Вашингтон, , 14:20 — REGNUM Рыночная капитализация американской компании Apple достигла рекордно высокого уровня, приблизившись к $1,07 трлн. Об этом сообщает CNBC.

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Максимальные показатели были установлены перед закрытием торгов 11 октября, достигнув $237,64 за акцию. Предыдущий исторический максимум был установлен в октябре 2018 года и составлял $233,47.

Аналитики связывают рост стоимость акций американской технологической компании с удачным ходом торговых переговоров между США и Китаем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, впервые рыночная капитализация Apple превысила $1 трлн в августе 2018 года.