Киев, , 10:37 — REGNUM 1 млрд гривен был выделен кабинетом министров Украины для погашения задолженности по зарплате шахтёрам. Об этом 12 октября сообщается на сайте «Правительственный портал».

Изменения в бюджете на текущий год, принятые кабмином в связи с выплатами по задолженности перед шахтерами, будут переданы для рассмотрения и принятия решения в Верховную Раду.

Правительство Украины приняло еще несколько решений касательно НАК «Нафтогаз Украины», «Украинской железной дороги» и «Укрпочты». Этим и другим «ключевым» украинским предприятиям было поручено провести аудит балансов своих и дочерних предприятий в целях выявления «избыточного имущества». В случае выявления последнего его предполагается либо продать, либо сдать в аренду по рыночной стоимости.

Кабмин также одобрил «решение о неотложных мерах» по обеспечению поставки газа для теплокоммунэнерго на оккупированных Украиной территориях Донецкой и Луганской народных республик, в целях обеспечения их газом на текущий отопительный сезон.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал на субботу проведение заседания кабмина в целях принять поправки в бюджет текущего года дабы выделить средства для погашения задолженности перед шахтерами.