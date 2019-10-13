13 октября 2019 | Время чтения 5 мин

Экологи заговорили о пользе АЭС в Арктике, а в России идёт борьба за льготы для компаний ТЭК, работающих в Арктике.

Валентин Юшкевич, , 13:57 — REGNUM Из всех международных событий прошедшей недели самым важным следует назвать Ассамблею полярного круга, которая ежегодно проводится в Исландии и считается наиболее значимой арктической конференцией на высшем уровне. На этот раз в Рейкьявик съехались более 2 тысяч участников из 60 стран, включая представительную российскую делегацию. Площадка позволяет всем странам, имеющим арктические интересы, держать руку на пульсе и, конечно, устанавливать новые связи.

Арктика Иван Шилов © ИА REGNUM

На ассамблее предсказуемо поднимались экологические вопросы и в этом смысле обращает на себя внимание статья эксперта по энергетике из Свободного университета Брюсселя Самюэля Фурфари в издании Project Syndicate. В ней Фурфари призывает не поддаваться на провокации Гринпис и других экологических групп в отношении ядерной энергии, а в качестве положительного примера приводит российскую плавучую атомную теплоэлектростанцию «Академик Ломоносов», которая не так давно прибыла в арктический город Певек.

«В то время как Германия продолжает сворачивать свою ядерную промышленность, «Академик Ломоносов» продемонстрировал потенциал использования ядерной энергии в Арктике. ЕС сейчас остро нуждается в проведении разумных дебатов касательно ядерной энергии, которые опирались бы на факты, а не всякого рода страшилки», — говорит автор.

Плавучий энергоблок «Академик Ломоносов» Rosatom.ru

Если переходить к российским новостям, то интереснее всего было наблюдать за интригующим развитием событий вокруг арктических льгот.

Сначала РБК со ссылкой на свои источники сообщило, что 8 октября вице-премьер Дмитрий Козак и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов обсудили стимулы для развития нефтегазовых проектов в Арктике. Итогом обсуждения стало решение о возможном использовании двух видов поддержки. Новые проекты могут перейти на уплату экспериментального нефтяного налога, налога на добавленный доход (НДД), а старые, возможно, получат бюджетные субсидии.

Александр Козлов Kremlin.ru

По утверждениям источника РБК подобный подход Козлова и Козака бизнес пока не слишком устраивает. Впрочем, представитель Минвостокразвития отметил, что «мнений звучит много, и пока окончательное решение не принято, можно и говорить, и спорить, и предполагать».

Здесь следует напомнить, что предложения по арктическим льготам самого ведомства уже несколько раз возвращались на доработку и сейчас они без движения лежат на рассмотрении в российском правительстве. Решение по льготам могло быть принято уже на следующей неделе на совещании у президента Владимира Путина, однако, по словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова: «Совещание в подготовке. Пока даты нет».

И не успели специалисты обсудить возможные нововведения в арктических преференциях, как 10 октября газета «Ведомости» опубликовала информацию о том, что госкомпания «Роснефть» (глава Игорь Сечин) и «Нефтегазхолдинг» (Эдуарда Худайнатова) намереваются продать крупную долю (предположительно 15−20%) в арктическом проекте «Восток ойл», оцениваемый в 15 млрд долларов. И несколько источников уверили, что сделка может состояться сразу после получения государственных арктических льгот на 2,6 трлн рублей на ближайшие 30 лет. При этом газета сообщила, что хотя детали сделки еще не оговаривались, но уже «выстроилась очередь из желающих» инвесторов (предположительно из Китая и Индии).

Многие СМИ, подхватившие тему, не преминули напомнить о том, что до этого Игорь Сечин неоднократно поднимал вопрос о льготах перед Владимиром Путиным. А в своем последнем письме на имя российского президента даже обвинил Минфин в субъективности, поскольку, несмотря на «схожесть условий», он поддерживает проекты «Новатэка» и Газпрома, не делая того же самого для «Восток ойла».

Игорь Сечин Kremlin.ru

«Роснефть» и «Нефтегазхолдинг» готовы продать активы в Арктике после льгот

И если заканчивать разговор о недрах, то заслуживает серьезного внимания заявление представителя «РуссНефти» (владелец Михаил Гуцериев) о заинтересованности компании «в работе на шельфе Арктической зоны, если будут сняты законодательные ограничения». Напомним, что с 2012 года на континентальном российском шельфе могут работать только госкомпании «Роснефть», Газпром и их дочерние предприятия. К допуску на шельф частных компаний (иностранных и российских) неоднократно призывал вице-премьер Юрий Трутнев. Теперь, по информации РБК, вопрос о либерализации доступа частных компаний на шельф предусмотрен проектом Энергетической стратегии России до 2035 года. Сам проект энергостратегии рассматривался на общественном совете Минэнерго 21 сентября, но пока не утвержден.

Новости из Владивостока порадовали перспективой появления нового поколения «зеленого флота», который будет строиться на судоверфи «Звезда» в Приморье и работать в Арктике.

«Это (использование СПГ) радикальный шаг по качественному, ответственному судоходству на трассах Северного морского пути, о чём всегда указывает нам руководство страны, что мореплавание на Северном морском пути должно быть безопасным и экологически безупречным», цитирует РИА Новости председателя совета директоров компании «Совкомфлот» Сергея Франка.

Сергей Франк Дарья Драй © ИА REGNUM

С 2022-го по 2023-й годы на «Звезде» будет построено пять судов «зеленой» серии», а к 2023 году у «Совкомфлота» будет 11 танкеров на СПГ.

На прошлой неделе мы акцентировали внимание на отправке двух танкеров из Приморска (Ленинградская область) в Китай. Они впервые в истории должны будут перевезти российскую нефть, используя Северный морской путь (СМП). И вот на этой неделе пришла похожая информация от АО «Акрон» о том, что (также впервые) СМП был успешно апробирован для доставки 23 тысяч тонн минеральных удобрений из Усть-Луги в китайские порты. И это уже можно назвать тенденцией.

Между тем продолжается необъявленное соревнование среди регионов Арктической зоны России за лидерство в создании научно-образовательных центров мирового уровня (НОЦ). В настоящее время наилучшие шансы обратить на себя внимание федерального центра есть у Архангельской и Мурманской областей, а также Республики Якутия. На прошлой неделе о своих достижениях громче всех заявил Архангельск, сообщив о том, что число участников НОЦ «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования» достигло сорока шести. Именно столько соглашений о сотрудничестве в рамках НОЦ заключил Северный (Арктический) федеральный университет с органами исполнительной власти субъектов России, университетами, научными учреждениями и промышленными предприятиями.

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Добавим, что число организаций, скооперировавшихся в НОЦ, наверняка будет учитываться в процессе конкурсного отбора. Другое дело, что Минобрнауки обещает обнародовать свои критерии и правила только к концу 2019 года.