Тюмень, , 10:02 — REGNUM Тюменское предприятие ООО «Сибур Тобольск» превысило концентрацию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и реку Аремзянку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Росприроднадзора.

«Сибур Тобольск» S. B

В ходе плановой проверки ООО «Сибур Тобольск» сотрудники управления Росприроднадзора по Тюменской области выявили превышение концентраций выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух по сравнению с предельно допустимыми нормами. Также устарели на предприятии учётные сведения об источниках выбросов в воздух вредных веществ.

Помимо этого надзорным ведомством обнаружено превышение нормативно допустимого сброса со сточными водами в реку Аремзянка взвешенных веществ, сухого остатка, кальция, магния, хлорид-иона.

«При сравнении полученных значений проб природной поверхностной воды из реки Аремзянка, отобранных 500 м ниже места выпуска сточных вод, с пробами, отобранными 500 м выше места выпуска, прослеживается увеличение концентраций загрязняющих веществ по следующим показателям: взвешенные вещества, сухой остаток, аммоний-ион, нефтепродукты, магний, хлорид-ион, сульфат-ион, что свидетельствует об отрицательном влияние сброса сточных вод на реку», — констатируют в Росприроднадзоре.

По фактам исследований в адрес ООО «СИБУР Тобольск» и виновного должностного лица составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 8.21 («Нарушение правил охраны атмосферного воздуха») и ст. 8.46 КоАП РФ («Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанности по подаче заявки на постановку на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, представлению сведений для актуализации учётных сведений»).

В официальном комментарии итогов проверки пресс-служба ООО «Сибур Тобольск» сообщает, что сотрудниками Роспотребнадзора отмечено незначительное увеличение концентраций загрязняющих веществ в реке Аремзянка. Компания проведёт дополнительную работу по контролю стоков градирни ТЭЦ, а также устанавливает причины увеличения измеренных показателей.

«По результатам будут разработаны компенсирующие мероприятия, в том числе исключение данного сброса в реке Аремзянка», — говорится в сообщении ООО «Сибур Тобольск».

По выбросам в атмосферный воздух было отмечено незначительное отклонение от технологических норм лишь по метану, который относится к малоопасным веществам. Отклонения по данному показателю, как уверяют в ООО «Сибур-Тобольск», носят разовый характер. Кроме того, предприятие проведёт независимое исследование состояние атмосферного воздуха в аккредитованной лаборатории.

ООО «Сибур Тобольск» — крупнейшее в России предприятие по переработке углеводородного сырья и выпуску полимеров. Расположено под Тобольском в тюменской области.