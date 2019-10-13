Тюмень, 13 октября 2019, 10:02 — REGNUM Тюменское предприятие ООО «Сибур Тобольск» превысило концентрацию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и реку Аремзянку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Росприроднадзора.
В ходе плановой проверки ООО «Сибур Тобольск» сотрудники управления Росприроднадзора по Тюменской области выявили превышение концентраций выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух по сравнению с предельно допустимыми нормами. Также устарели на предприятии учётные сведения об источниках выбросов в воздух вредных веществ.
Помимо этого надзорным ведомством обнаружено превышение нормативно допустимого сброса со сточными водами в реку Аремзянка взвешенных веществ, сухого остатка, кальция, магния, хлорид-иона.
По фактам исследований в адрес ООО «СИБУР Тобольск» и виновного должностного лица составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 8.21 («Нарушение правил охраны атмосферного воздуха») и ст. 8.46 КоАП РФ («Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанности по подаче заявки на постановку на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, представлению сведений для актуализации учётных сведений»).
В официальном комментарии итогов проверки пресс-служба ООО «Сибур Тобольск» сообщает, что сотрудниками Роспотребнадзора отмечено незначительное увеличение концентраций загрязняющих веществ в реке Аремзянка. Компания проведёт дополнительную работу по контролю стоков градирни ТЭЦ, а также устанавливает причины увеличения измеренных показателей.
По выбросам в атмосферный воздух было отмечено незначительное отклонение от технологических норм лишь по метану, который относится к малоопасным веществам. Отклонения по данному показателю, как уверяют в ООО «Сибур-Тобольск», носят разовый характер. Кроме того, предприятие проведёт независимое исследование состояние атмосферного воздуха в аккредитованной лаборатории.
ООО «Сибур Тобольск» — крупнейшее в России предприятие по переработке углеводородного сырья и выпуску полимеров. Расположено под Тобольском в тюменской области.