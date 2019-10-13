Пекин, , 08:09 — REGNUM Санкции США в отношении китайской компании Huawei не будут иметь долгосрочных последствий, заявил президент и основатель компании Жэнь Чжэнфэй в интервью журналу Fortune.

Глава Huawei рассказал, что компании удалось добиться независимости от американских технологий в сфере телекоммуникаций, отказавшись от использования компонентов из США в базовых сетях 5G.

«Это [санкции] повлияет только на нашу экосистему потребительских товаров, но мы считаем, что это влияние можно смягчить в течение следующих двух-трёх лет», — объяснил Чжэнфэй.

Он добавил, что для смягчения эффекта от санкций Huawei планирует создать собственную технологическую экосистему, которая позволит компании развивать потребительское подразделение, несмотря на любые ограничительные меры.

Одним из этапов выстраивания такой экосистемы станет доведение собственной операционной системы до уровня продуктов Apple и Google. Глава Huawei заявил, что ОС Harmony должна сравняться с iOS по функционалу в течение 2−3 лет.

Напомним, в мае министерство финансов США внесло китайскую компанию в «чёрный список». После этого Huawei лишалась возможности сотрудничества с американскими компаниями. Запрет администрации США также запрещает поставку Huawei продуктов международных компаний, при производстве которых используется более 25% американских технологий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре СМИ рассказали, что в последнем квартале 2019 года компания Apple может обойти Huawei по поставкам смартфонов. Американская компания уступила китайскому производителю по этому показателю во втором квартале 2018 года.

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