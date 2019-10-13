Родос, Греция, , 03:06 — REGNUM Либо ЕС будет сотрудничать с Евразийским экономическим союзом, либо превратиться в захудалый «задний двор» мировой экономики. Таким виденьем будущего Европы поделился Постпред России при Европейском Союзе Владимир Чижов.

Находясь на 17-м Родосском форуме «Диалог цивилизаций» Чижов поделился прогнозом будущего, которое ждет экономику ЕС если не возобладает концепция «Евразия от Лиссабона до Владивостока».

« Единственный путь для того, чтобы Евросоюз уже в этом веке не превратился в захудалый «задний двор» мировой экономики и политики — это объединение Европы или даже Евразии от Лиссабона до Владивостока », — сказал дипломат.

Для того чтобы Европу не постигло такое мрачное будущее необходимо снять санкцим и накопить «критическую массу политической воли» для того, чтобы взаимодействие с Москвой улучшилось.

Напомним, 19 августа Президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с Президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что верит в Европу от Лиссабона до Владивостока.