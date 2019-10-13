Родос, Греция, 13 октября 2019, 03:06 — REGNUM Либо ЕС будет сотрудничать с Евразийским экономическим союзом, либо превратиться в захудалый «задний двор» мировой экономики. Таким виденьем будущего Европы поделился Постпред России при Европейском Союзе Владимир Чижов.
Находясь на 17-м Родосском форуме «Диалог цивилизаций» Чижов поделился прогнозом будущего, которое ждет экономику ЕС если не возобладает концепция «Евразия от Лиссабона до Владивостока».
Для того чтобы Европу не постигло такое мрачное будущее необходимо снять санкцим и накопить «критическую массу политической воли» для того, чтобы взаимодействие с Москвой улучшилось.
Напомним, 19 августа Президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с Президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что верит в Европу от Лиссабона до Владивостока.