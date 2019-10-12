Тамбов, 12 октября 2019, 22:22 — REGNUM В Тамбове сегодня, 12 октября, открылась IX международная Покровская ярмарка, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. В первый день работы ее посетили 80 тыс. человек.
Эта цифра стала рекордной для Покровский ярмарки, которая по традиции стала самым долгожданным осенним мероприятием в регионе, отмечают власти. На этот раз ярмарку посетила внушительная делегация иностранных гостей. Среди них — представители Японии, Франции, Болгарии, Люксембурга, Сербии, Италии. Как сказал глава администрации Тамбовской области Александр Никитин, их присутствие окончательно утвердило международный статус Покровской ярмарки.
Особое внимание гостей привлекли ярмарочные выставки муниципалитетов, одна интереснее другой. Каждый район постарался отличиться перед посетителями. Уварово завлекало гостей самом высоким павильоном с «вишневым» Дедом Морозом, Сосновка — паровозом. Впервые в рамках ярмарки открылся фермерский рынок, где можно было купить самые свежие продукты.
Но Покровская ярмарка — это не площадка не только для торговли, но и для творчества: здесь в течение дня прошло множество концертов, были оформлены фотозоны.
Отметим, что в 2019 году Международной Покровской ярмарке присвоен статус Национального события.