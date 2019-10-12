Тамбов, , 22:22 — REGNUM В Тамбове сегодня, 12 октября, открылась IX международная Покровская ярмарка, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. В первый день работы ее посетили 80 тыс. человек.

Открытие ярмарки Тамбовское областное управление информационной политики

Эта цифра стала рекордной для Покровский ярмарки, которая по традиции стала самым долгожданным осенним мероприятием в регионе, отмечают власти. На этот раз ярмарку посетила внушительная делегация иностранных гостей. Среди них — представители Японии, Франции, Болгарии, Люксембурга, Сербии, Италии. Как сказал глава администрации Тамбовской области Александр Никитин, их присутствие окончательно утвердило международный статус Покровской ярмарки.

В центре — губернатор Тамбовской области Александр Никитин Тамбовское областное управление информационной политики

«За последние годы ярмарка стала не только тамбовским брендом, она стала жемчужиной, изюминкой межрегионального и международного значения. Ярмарка раскрывает все, что происходил в Тамбовской области и Центральной России», — считает губернатор.

Особое внимание гостей привлекли ярмарочные выставки муниципалитетов, одна интереснее другой. Каждый район постарался отличиться перед посетителями. Уварово завлекало гостей самом высоким павильоном с «вишневым» Дедом Морозом, Сосновка — паровозом. Впервые в рамках ярмарки открылся фермерский рынок, где можно было купить самые свежие продукты.

Но Покровская ярмарка — это не площадка не только для торговли, но и для творчества: здесь в течение дня прошло множество концертов, были оформлены фотозоны.

Встреча губернатора хлебом-солью Тамбовское областное управление информационной политики

Отметим, что в 2019 году Международной Покровской ярмарке присвоен статус Национального события.